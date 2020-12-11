Трутнев заявил о необходимости создания туристской инфраструктуры на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Проблемой развития внутреннего туризма в регионах Дальнего Востока является отсутствие необходимой материальной базы для размещения гостей. Об этом сообщил в пятницу во Владивостоке во время встречи с представителями СМИ полпред президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Мне кажется, что для того, чтобы приезжали туристы из других стран, и для того, чтобы россияне хотели здесь отдыхать, надо создавать материальную базу. Должны быть гостиницы, которые мне обещали построить до осени следующего года. Там собственник появился, и, я надеюсь, что скоро это все будет реализовываться. Надо строить горнолыжные центры. На территории достаточно большие работы предстоят, иногда им мешают активно", - сказал полпред.

Он отметил, что помимо нехватки материальной базы, предприниматели, готовые развивать отрасль, зачастую сталкиваются и с бюрократическими препонами. В качестве примера он привел требование чиновника предоставить данные о химическом анализе состава болтов на горнолыжном подъемнике.

В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что работа над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" может быть завершена до конца года. По ее словам, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и иностранных туристов.