РБК: ж/д операторы выступили за допуск частных локомотивов на пути общего назначения

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Владельцы крупных железнодорожных операторов на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова предложили предоставить им право использовать локомотивы для перевозки грузов на путях общего пользования - для снижения дефицита инвестиционной программы "Российских железных дорог" (РЖД). Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к участникам встречи.

На данный момент такой возможностью обладают только РЖД. Монополия ежегодно тратит от 50 млрд до 150 млрд рублей на закупку локомотивов для перевозки грузов.

По словам источников издания, предложение на совещании озвучили владелец Первой грузовой компании Владимир Лисин и представитель "Трансойла". "Мы считаем целесообразным привлечение частных инвестиций в обновление парка тягового состава", - заявил представитель НЛМК (также принадлежит Лисину). При этом компания предлагает допустить использование частных локомотивов на путях РЖД только на немассовых маршрутах, где нет узких мест железнодорожной инфраструктуры. Представители Белоусова и "Трансойла" отказались от комментариев.

Операторы уже давно просят РЖД предоставить им право эксплуатировать локомотивы на путях общего пользования. У ряда операторов (у "Трансойла", "Нефтетранссервиса", "Балттранссервиса") собственный парк магистральных локомотивов есть, но они могут эксплуатировать его только на ограниченных направлениях.

Но РЖД выступали против допуска частных компаний на рынок локомотивной тяги, считая, что они заберут себе высокодоходные грузы и выгодные направления. В четверг представитель монополии заявил РБК, что "либерализация тяги (предоставление прав на эксплуатацию локомотивов частным компаниям) неизбежно приведет к снижению эффективности железнодорожного транспорта и создаст дополнительную непроизводительную нагрузку на пропускную способность инфраструктуры, а в конечном итоге приведет к удорожанию перевозки для потребителей услуги".

Как сообщала 8 декабря газета "Коммерсантъ", согласно финансовому плану РЖД, в 2021-2025 годах при объеме инвестпрограммы в 4,04 трлн рублей дефицит средств составит 1,19 трлн рублей. Часть дефицита предлагается погасить за счет роста долговой нагрузки, а также отказаться от выплаты дивидендов, благодаря чему образуются дополнительные 154 млрд рублей. Проект финплана допускает выплату дивидендов по обыкновенным акциям в 2022 и 2023 годах в объеме 74 млрд и 80,3 млрд рублей соответственно, а в 2021, 2024 и 2025 годах выплаты дивидендов не будет.