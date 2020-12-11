Кабмин направит 464 млн рублей на создание инфраструктуры в ОЭЗ "Алабуга"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на возмещение затрат по улучшению инфраструктуры в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане будет направлено более 464 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба кабмина.

"На улучшение инфраструктуры в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане будет выделено еще 464 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Дополнительные средства частично покроют затраты на создание новых объектов в индустриальном парке "Синергия", расположенном на территории ОЭЗ. Речь, в частности, о строительстве распределительных подстанций, проведении новых сетей электроснабжения и модернизации водопроводов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что развитие инфраструктуры привлечет в ОЭЗ еще больше компаний-резидентов, благодаря чему к 2026 году там появится более 400 рабочих мест, а совокупная выручка работающих в ОЭЗ организаций превысит 51 млрд рублей.

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе Татарстана. На территории ОЭЗ действуют 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 140,5 млрд рублей, объем выручки резидентов за 2019 год превысил 82 млрд рублей, объем налоговых и таможенных платежей за весь период деятельности составил 22,3 млрд рублей.