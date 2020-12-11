МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский онлайн-ретейлер Wildberries купит банк "Стандарт-кредит", чтобы предложить клиентам и предпринимателям площадки финансовые услуги на базе его лицензии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам.

"Сделка планируется. В ЦБ подана заявка на покупку, ожидается подтверждение", - сказал собеседник агентства. Он также пояснил, что сделка планируется для оказания новых различных финансовых услуг клиентам и предпринимателям ретейлера.

В Wildberries ТАСС сообщили, что "рассматривают развитие финансовых сервисов на Wildberries - как для покупателей, так и предпринимателей". "Конкретную информацию будем готовы представить позднее", - отметил представитель ретейлера.

По данным газеты "Коммерсантъ", которая ссылается на партнера ФГ "Дмитрий Донской" Дмитрия Курбатского, сделка может пройти с премией к капиталу около 50 млн рублей. Источники, знакомые со сделкой, рассказали изданию, что на базе лицензии этого банка площадка может реализовывать карточные программы лояльности, включая подарочные карты, а также планирует осуществлять расчеты с поставщиками товаров.

Оборот Wildberries за 9 месяцев 2020 года вырос на 104%, до 285,6 млрд рублей. По данным аналитического агентства InfoLine, Wildberries по итогам первого полугодия 2020 года занял седьмое место среди всех торговых сетей России по объему выручки. География присутствия Wildberries охватывает девять стран: Польша, Словакия, Россия, Израиль, Украина, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

ООО "Банк Стандарт-кредит" входит в четвертую сотню банков по активам и капиталу. Банк учрежден предприятиями сельскохозяйственной отрасли в 1990 году, согласно информации на сайте кредитной организации. По итогам трех кварталов убыток банка составил 17,1 млн рублей.