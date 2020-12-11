Тиньков продолжит контролировать 35,1% группы TCS Group после SPO

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Тиньков после продажи его трастом в рамках SPO 10,7 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group продолжит контролировать 35,1% группы, следует из материалов компании на Лондонской бирже.

Отмечается, что траст Тинькова продал 10 655 737 GDR TCS Ggroup, что составляет примерно 5,3% выпущенного акционерного капитала компании по цене $30,50 за расписку посредством ускоренного вторичного размещения (ABB).

"После размещения продающий акционер продолжает владеть примерно 35,1% выпущенного акционерного капитала компании, а доля акций в свободном обращении составляет 58,4%", - следует из документов компании.

В распространенном заявлении траста Тинькова отмечается, что бизнесмен осуществил продажу ценных бумаг, в том числе, по личным причинам. "В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до $200 млн. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем", - указано в заявлении.

Вчера стало известно, что связанный с основателем TCS Олегом Тиньковым фонд доверительного управления продает около 4,6% группы через механизм ускоренной продажи, планирует привлечь около $300 млн.

Налоговые претензии

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($36 млн). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии, что он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда - готовить защиту в суде. 2 апреля представитель Тинькова сообщил, что основатель группы "Тинькофф" ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.