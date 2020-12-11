Минфин внес в правительство порядок финансирования газификации регионов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минфин внес в правительство механизм финансирования программы газификации регионов, говорится в сообщении министерства.

"Минфин России совместно с Минэнерго России и ПАО "Газпром", в соответствии с поручениями президента и правительства РФ, разработал механизм привлечения дополнительного финансирования проектов, направленных на выполнение программы газификации российских регионов. Соответствующий проект постановления уже внесен в правительство РФ", - отмечается в сообщении.

По оценкам Минфина, "Газпром" сможет привлечь средства инвесторов для программы газификации через "вечные" облигации. "Указанный механизм позволит привлечь в проекты ПАО "Газпром" средства рыночных инвесторов путем использования инструмента бессрочных облигаций, что обеспечит оптимальный уровень долговой нагрузки на государственную компанию", - поясняется в сообщении.

Согласно проекту постановления, субсидировать выплаты купона по облигациям компании в случае, если "Газпром" использует право отказаться от его выплаты, которое предусмотрено российским законодательством о рынке ценных бумаг, будет Минэнерго. Правила предоставления таких субсидий - часть внесенного в правительство проекта постановления.

"Предложенные меры помогут создать социально ориентированную и экономически эффективную систему газификации и газоснабжения населения страны. Кроме того, они повысят привлекательность корпоративных облигаций, в том числе бессрочных - такая цель поставлена в общенациональном плане по восстановлению экономики", - говорится в сообщении Минфина.

Аналогичный механизм был ранее разработан Минфином совместно с Минтрансом и РЖД и утвержден правительством в сентябре 2020 года.