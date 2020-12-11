Кабмин одобрил поправки о смягчении требований к репатриации валютной выручки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект закона о смягчении требований по репатриации экспортной выручки. Как сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина, такое решение было принято на заседании правительства.

"У экспортеров появится еще один способ исполнить требования по возврату валютной выручки в Россию, - говорится в сообщении. - Необходимые для этого изменения в законопроект "О валютном регулировании и валютном контроле" предлагает внести правительство, проект поправок направлен в Госдуму".

Отмечается, что поправки предлагают считать исполненной обязанность по репатриации валютной выручки, если российский банк выплатил экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке. "Это решение не только упростит соблюдение норм закона, но и снизит риск неполучения денег, если зарубежный покупатель нарушит обязательства по оплате контракта", - уверены в кабмине. Там напомнили, что эти поправки предусмотрены общенациональным планом по восстановлению экономики и планом трансформации делового климата "Экспорт услуг". Эти документы призваны сделать процедуру валютного контроля менее трудоемкой для бизнеса и облегчить работу компаний, поставляющих товары и услуги на внешние рынки.

"Репатриация валютной выручки означает возврат средств, полученных в рамках внешнеторговой сделки, - напомнили в правительстве. - Это требование обеспечивает стабильность внутреннего валютного рынка, препятствует незаконному выводу средств за рубеж и помогает пресечь операции, связанные с отмыванием денег".