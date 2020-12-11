Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,105 рубля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи прибавил 0,08% и достиг уровня 73,105 рубля, курс евро увеличился на 0,15%, до 88,805 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:14 мск, доллар торговался по 72,91 рубля (-0,19%), а евро - по 88,68 рубля (+0,01%).

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой ключевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,03% и достиг 3257,47 пункта, а индекс РТС вырос на 0,01%, до 1404,78 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3266,09 пункта (+0,24%). Индекс РТС торговался на уровне 1410,22 пункта (+0,39%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне повышается на 0,74% - до $50,62 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,83% и торгуется на уровне $47,35 за баррель.