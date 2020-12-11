Агентство RNS с января 2021 года прекратит работу в прежнем формате

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Агентство RNS в январе 2021 года прекратит работу в прежнем формате. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Rambler Group.

"Медиахолдинг пересмотрел структуру своих активов, и с нового года RNS прекратит работу в прежнем формате. Действующим сотрудникам RNS будет предложено трудоустройство в медийных проектах Rambler Group", - сказал собеседник агентства.

Газета "Ведомости" сообщила, что выданная RNS лицензия СМИ будет задействована холдингом в дальнейшем: речь идет о преобразовании агентства и запуске нового проекта. В пресс-службе отказались привести детали будущего проекта.

RNS запустили в 2015 году. На сайте доступны более десяти новостных лент, в том числе по экономике, финансам, ТЭК, IT-технологиям.