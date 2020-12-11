{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Агентство RNS с января 2021 года прекратит работу в прежнем формате

Действующим сотрудникам RNS предложат трудоустройство в медийных проектах Rambler Group

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Агентство RNS в январе 2021 года прекратит работу в прежнем формате. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Rambler Group.

"Медиахолдинг пересмотрел структуру своих активов, и с нового года RNS прекратит работу в прежнем формате. Действующим сотрудникам RNS будет предложено трудоустройство в медийных проектах Rambler Group", - сказал собеседник агентства.

Газета "Ведомости" сообщила, что выданная RNS лицензия СМИ будет задействована холдингом в дальнейшем: речь идет о преобразовании агентства и запуске нового проекта. В пресс-службе отказались привести детали будущего проекта.

RNS запустили в 2015 году. На сайте доступны более десяти новостных лент, в том числе по экономике, финансам, ТЭК, IT-технологиям.

Теги
Россия
ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,3 млрд рублей
Читать полностью