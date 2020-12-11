Коренные народы Таймыра смогут рассчитывать на компенсации после аварии на ТЭЦ-3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Результаты этнологической экспертизы для оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера (КМНС) от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в Красноярском крае будут предусматривать компенсации для общин и семей КМНС. Об этом ТАСС сообщила в пятницу руководитель исполкома "КМНСоюз" Антонина Горбунова на X международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"На сегодняшний момент экспертиза подходит к завершению. Я бы хотела бы отметить, что цель экспертизы - выработать комплекс мер по снижению негативного воздействия разлива нефтепродуктов. По результатам этнологической экспертизы коренные народы Таймыра смогут рассчитывать на компенсации", - сказала Горбунова.

Она напомнила, что полевой этап экспедиции проходил в июне, когда эксперты брали пробы воды и почвы. Также специалистами Сколково была рассчитана математическая модель загрязнения.

Комиссию по проведению этнологической экспертизы создали Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и экспертный центр "ПОРА". В ее состав вошли представители Федерального агентства по делам национальностей, ученые из Московского государственного университета, Северного (арктического) федерального университета, Академии наук Якутии и Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая. Комиссия установит, как разлив нефтепродуктов повлиял на уклад жизни и традиционные промыслы КМНС. Также она изучит текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций. Специалисты оценят последствия разлива топлива для среды обитания и дадут заключение по размерам и формам компенсации, которую получат представители коренных народов Таймыра.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает организация "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.