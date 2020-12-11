Лоукостер "Победа" намерен в 2021 году увеличить количество региональных рейсов на 78%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" в 2021 году планирует увеличить летнюю программу региональных рейсов почти на 80% по сравнению с летом 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Лоукостер "Победа" на сайте pobeda.aero приступил к поэтапному открытию продаж билетов на рейсы летнего расписания 2021 года. В летнем сезоне будущего года запланировано увеличение региональной программы полетов на 78,3%",- отмечается в сообщении.

В частности, будут расширены программы полетов из Санкт-Петербурга в Астрахань, Владикавказ, Киров, Нижнекамск и Чебоксары, в Сочи из Красноярска и Челябинска, Саратова, Новосибирска, Калининграда и Кирова, Тюмени, Чебоксар. Также увеличится частота полетов из Анапы в Новосибирск, Красноярск, Уфу.

"В числе новинок летнего расписания 2021 года рейсы из Санкт-Петербурга в Белгород и Ярославль, из Москвы в Курган, из Уфы в Стамбул",- говорится в сообщении авиакомпании.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот".