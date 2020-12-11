Рост акций "Детского мира" на Мосбирже превысил 6%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Акции "Детского мира" на открытии торгов на Московской бирже прибавили 6,36% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки 147,82 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:35 мск котировки компании замедлили рост до 3,3% и торговались по 143,6 рублей за бумагу.

Инвесткомпания Altus Capital, заявлявшая о намерении выкупить до 220,961 млн акций "Детского мира", сегодня продлила до 24 декабря 2020 года срок оферты на покупку акций и оценила сделку по покупке до 25% акций "Детского мира" в 29,56 млрд рублей.

О предложении и компании

Компания объявила в конце ноября о намерении получить пакет акций "Детского мира". По данным "Детского мира", инвесткомпания ранее не владела акциями ретейлера. Инвестиционной компанией, определенной Altus Capital для приобретения акций, является "Галф Инвестментс Лимитед", учрежденная и осуществляющая деятельность в соответствии с законодательством Бермудских островов.

Группа компаний "Детский мир" объединяет федеральную розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов "ПВЗ Детмир", а также сеть товаров для животных "Зоозавр". На 30 сентября 2020 года сеть магазинов "Детский мир" была представлена 792 магазинами, расположенными в 306 городах России, Казахстана и Белоруссии, сеть "ПВЗ Детмир" - пятью магазинами. Сеть товаров для животных "Зоозавр" представлена 13 магазинами. 100% акций компании находятся в свободном обращении.