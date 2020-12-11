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Пандемия COVID-19
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Разработчики "Спутника V" готовы поделиться своими технологиями с Sanofi

Ранее Sanofi и GSK объявили о необходимости дополнительных испытаний вакцины их производства в связи со слабым иммунным ответом у пожилых людей
Производство вакцины "Спутник V" Пресс-служба АФК "Система"/ТАСС
Описание
Производство вакцины "Спутник V"
© Пресс-служба АФК "Система"/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" готовы поделиться своими технологиями с французской фармакологической корпорацией Sanofi, говорится в официальном Twitter-аккаунте "Спутник V".

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"Sputnik V" готов поделиться своими технологиями с Sanofi, чтобы помочь в разработке следующей вакцины. Партнерство разных производителей - путь в будущее", - указано в сообщении.

Накануне Sanofi и GSK объявили о необходимости дополнительных исследований и испытаний вакцины от коронавируса их производства в связи со слабым иммунным ответом у пожилых людей. Компании планировали выпустить вакцину в середине 2021 года.

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