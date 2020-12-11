Разработчики "Спутника V" готовы поделиться своими технологиями с Sanofi

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" готовы поделиться своими технологиями с французской фармакологической корпорацией Sanofi, говорится в официальном Twitter-аккаунте "Спутник V".

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Sputnik V" готов поделиться своими технологиями с Sanofi, чтобы помочь в разработке следующей вакцины. Партнерство разных производителей - путь в будущее", - указано в сообщении.

Накануне Sanofi и GSK объявили о необходимости дополнительных исследований и испытаний вакцины от коронавируса их производства в связи со слабым иммунным ответом у пожилых людей. Компании планировали выпустить вакцину в середине 2021 года.