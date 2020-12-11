Доля безналичных платежей в РФ за 5 лет достигла 70%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Доля безналичных платежей за пять лет в России выросла с 39% до 70%, что говорит о доверии населения к банковской системе. Об этом в ходе интервью на ютуб-канале "Экономика. Верным курсом" сообщила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Наши люди очень доверяют нашей банковской системе, потому что в принципе за последние пять лет мы видим, что доля безналичных платежей выросла до 70%. Еще пять лет назад она была 39%, то есть мы сделали огромный рывок, - отметила она. - Люди доверяют безналичным инструментам, люди доверяют финансовой системе".

В октябре директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщала, что Россия занимает четвертое место в рейтинге стран, население которых во время пандемии коронавируса активно отказывалось от наличных в пользу безналичных платежей.