{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Доля безналичных платежей в РФ за 5 лет достигла 70%

Это говорит о доверии населения финансовой системе, отметила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Доля безналичных платежей за пять лет в России выросла с 39% до 70%, что говорит о доверии населения к банковской системе. Об этом в ходе интервью на ютуб-канале "Экономика. Верным курсом" сообщила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

На эту тему

"Наши люди очень доверяют нашей банковской системе, потому что в принципе за последние пять лет мы видим, что доля безналичных платежей выросла до 70%. Еще пять лет назад она была 39%, то есть мы сделали огромный рывок, - отметила она. - Люди доверяют безналичным инструментам, люди доверяют финансовой системе".

В октябре директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщала, что Россия занимает четвертое место в рейтинге стран, население которых во время  пандемии коронавируса активно отказывалось от наличных в пользу безналичных платежей.

Теги
Россия
Эксперт: Минстрой обсуждает увеличение нормативной цены жилья
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомству разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье
Читать полностью