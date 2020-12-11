Хайнань отменил НДС для компаний при покупке судна в Китае и его регистрации в порту Янпу

ХАЙКОУ /Китай/, 11 декабря. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань активизировали политику по снижению фискальной нагрузки на бизнес и больше не будут взимать налог на добавленную стоимость (НДС) с внешнеторговых коммерческих организаций при оформлении сделки по приобретению морского судна у предприятий КНР с последующей его регистрацией на территории особой таможенной зоны порта Янпу. Об этом сообщила администрация острова.

Как следует из распространенного заявления, такие правила будут действовать до конца 2024 года. Они распространяются на логистические компании, намеревающиеся использовать морское транспортное средство в международной торговле. Заинтересованные предприятия могут в электронном виде направить заявку в компетентные ведомства, чтобы оформить разрешение на освобождение от уплаты НДС.

В случае если в дальнейшем у судна, на которое распространяется подобная политика, сменился владелец, а новый хозяин имеет гражданство, отличающееся от информации, заявленной для получения налоговой льготы, предприятие автоматически лишается соответствующей привилегии. То же самое произойдет, если компания переоформит порт регистрации или перестанет заниматься внешней торговлей. Такая коммерческая организация также будет обязана осуществить возврат суммы, эквивалентной неуплаченному НДС.

1 июня правительство Хайнаня опубликовало генеральную программу развития, которая предполагает постепенное снятие ограничений и уменьшение налогового бремени для компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность регионального порта свободной торговли. Предполагается, что такие меры позволят ускорить процесс превращения провинции в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Янпу находится на западном побережье Хайнаня и играет ключевое значение в развитии транспортной сети Китая. В 2019 году валовой продукт этого экономического района, на территории которого постоянно проживают более 89 тыс. человек, превысил 26 млрд юаней ($3,7 млрд). В соответствии со "Всеобъемлющим планом по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора" Госкомитета по делам развития и реформ КНР, к 2035 году данный порт превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году Янпу станет крупным региональным транспортным узлом, через который будет ежегодно проходить до 5 млн контейнеров в год.