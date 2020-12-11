Исследование: спрос на гостиницы в Москве перед Новым годом упал в 1,5 раза

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Спрос россиян на московские гостиницы перед Новым годом упал в 1,5 раза, а на подмосковные - вырос вдвое. Такие выводы приводятся в исследовании эквайрингового бизнеса ВТБ.

"Спрос россиян на отдых в Москве и Санкт-Петербурге во время новогодних праздников в этом году резко сократился - бронирование гостиниц в конце ноября-начале декабря показывает результаты соответственно в 1,5 раза и на треть меньше, чем в прошлом году. При этом почти вдвое увеличилась выручка отелей и баз отдыха в Подмосковье и Ленобласти. Резко выросли траты россиян на отдых на горнолыжных курортах, в частности, в 3,5 раза - в Горном Алтае и 1,5 раза - в Сочи", - отмечается в исследовании.

В частности, на бронирование московских гостиниц, по статистике эквайринга ВТБ, за три недели будущие гости столицы потратили около 150 млн рублей, что на 45% меньше, чем годом ранее. На 34% - до 136 млн рублей - снизилась к прошлому году выручка отелей в Санкт-Петербурге, где на период новогодних каникул вводятся строгие ограничения на работу заведений общепита и учреждений культуры.

В Подмосковье сумма бронирования гостиниц составила 75 млн рублей - это на 86% больше, чем годом ранее. В Ленинградской области спрос вырос к прошлому году на 73%.

На бронирование гостиниц в Сочи на новогодние каникулы россияне уже потратили свыше 120 млн рублей - на 53% больше, чем за этот же период годом ранее.

Анализировались регионы, которые традиционно пользуются наибольшей популярностью среди россиян в зимние каникулы. В качестве расчетного периода рассматривалась вторая половина ноября - первая декада декабря, когда бронирование мест отдыха достигает своего пика. Общий объем потраченных средств за этот период составил около 600 млн рублей.