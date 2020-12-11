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Audi отзывает в России почти 2 тыс. легковых автомобилей

Причиной отзыва является риск истирания шланга напорной топливной магистрали в моторном отсеке

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Фольксваген груп рус" - официальный представитель Audi в России - отзывает 1 тыс. 937 Audi A4, A5. Речь идет о транспортных средствах, реализованных в период с 2018 года по 2020 года, говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств является риск истирания шланга напорной топливной магистрали в моторном отсеке.

На всех транспортных средствах, подпадающих под программу отзыва, будет проверен и, при необходимости, заменен шланг напорной топливной магистрали. Все работы будут бесплатными для владельцев авто.

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