Баржа "Фортуна" приблизилась к точке строительства "Северного потока - 2"

ТАСС, 11 декабря. Трубоукладочная баржа "Фортуна" приблизилась к предполагаемому месту строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

В настоящее время судно расположено примерно в 70 км от Грайфсвальда (точки выхода газопровода "Северный поток - 2"). Рядом с "Фортуной" в Балтийском море расположены три буксира и российские суда снабжения - "Балтийский исследователь" и "Катунь".

Ранее сообщалось, что "Фортуна" будет вести работы по трубопроводу "Северный поток - 2" в районе мелководья Алдергрунд.