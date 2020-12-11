"Автоваз" отменил приказ о введении четырехдневной рабочей недели с 1 января 2021 года

МОСКВА, 11 декабря./ТАСС/. "Автоваз" отменил приказ о введении неполной четырехдневной недели с 1 января 2021 года, говорится в сообщении компании.

"Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021 года благодаря мерам по поддержке автомобильной отрасли, принятым по инициативе Минпромторга, губернатора Самарской области и по решению президента России, программам опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новым однократным заказам автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров", - пояснили в "Автовазе".

Ранее автопроизводитель планировал ввести четырехдневную рабочую неделю с января 2021 года на полгода в связи с негативным прогнозом развития российского авторынка.

При этом в "Автовазе" отмечают неопределенности относительно дальнейшего развития рынка в 2021 году, который, по нескольким независимым прогнозам, может сократиться относительно 2020 года. Согласно ожиданиям самой компании, продажи легковых автомобилей и LCV в России упадут на 11%. В Ассоциации европейского бизнеса прогнозируют сокращение продаж на авторынке на 13,5% - до 1,55 млн штук.

"В случае негативного сценария развития рынка в 2021 году, в первом квартале компания может вернуться к рассмотрению вопроса о введении неполной 4-дневной рабочей недели в качестве превентивной меры, направленной на сохранение рабочих мест", - уточнили в компании.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.