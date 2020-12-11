{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минсельхоз прорабатывает решения для стабилизации цен на социальные продукты

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз прорабатывает комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты, предложения будут представлены 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

"В настоящее время по поручению руководства страны Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты", - сказал министр.

Подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник, добавил он.

Теги
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
Эксперт: Минстрой обсуждает увеличение нормативной цены жилья
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомству разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье
Читать полностью