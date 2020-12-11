Спецпредставитель президента: дефицит кадров для IT в России сохранится еще несколько лет

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия делает масштабные инвестиции в подготовку IT-специалистов, но дефицит кадров сохранится еще несколько лет. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Мы стремительно растем по количеству, у нас контрольные цифры приема в вузы [по IT-специальностям] увеличены в три раза на горизонте до 2024 года - с 40 тыс. до 120 тыс. человек. Дефицит все равно будет, он будет огромным, но мы его очень сильно сокращаем, то есть такого масштаба инвестиции в подготовку кадров не было никогда", - сказал он, выступая на VII конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

При этом Песков отметил, что Россия в ближайшие годы будет ограничена во внедрении технологий искусственного интеллекта (ИИ) в разных отраслях из-за состояния базовой инфраструтктуры.

Говоря о качестве отечественных IT-кадров, Песков упомянул, например, тот факт, что, согласно исследованию Coursera, Россия заняла первое место в мире по качеству кадров, работающих с данными.

Подготовка профессиональных IT-кадров в России является одним из главных мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" - одного из семи направлений нацпрограммы "Цифровая экономика". Среди его задач - трансформация рынка труда, совершенствование системы образования и подготовки кадров, создание системы мотивации граждан к освоению компетенций цифровой экономики.

Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" организуют МГУ и "Иннопрактика" - негосударственный институт развития, реализующий проекты, которые направлены на рост человеческого капитала в России.