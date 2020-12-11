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ЦБ отозвал лицензию обязательного медстрахования у группы "Спасские ворота-М"

Лицензия отозвана из-за нарушений требований, установленных регулятором
Здание ЦБ РФ Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 10 декабря 2020 года отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования страховой группы "Спасские ворота-М", говорится в сообщении Банка России.

Лицензия отозвана в результате нарушений требований, установленных регулятором.

"В связи с отзывом лицензии страховая группа обязана принять в соответствии с законодательством РФ решение о прекращении страховой деятельности, а также исполнить обязательства, возникающие из договоров, заключенных в сфере обязательного медицинского страхования", - добавили в ЦБ.

В январе 2020 года ЦБ отозвал лицензию у компании на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. Решение было принято из-за добровольного отказа страховщика. Таким образом, сейчас у компании отозваны все лицензии на осуществление страховой деятельности, которыми она обладала.

По информации на сайте компании, страховая группа "Спасские ворота-М" была основана в 1992 году. По состоянию на 1 января 2020 года общее количество застрахованных по ОМС в компании составляло более 3,3 млн человек. Акционерами страховщика являются компании "Иверс Экспорт" (35%), "Тагатай" (30%), "Вэлтис" (25%) и "Абсида" (10%), сообщается в материалах на сайте ЦБ.

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