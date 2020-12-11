В Москве организована экологичная переработка электротехнического оборудования

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Экологичная переработка корпусного пластика во вторсырье организована в Москве. Порядка 90% пластиковых отходов в столице может быть использовано повторно, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве создан один из лучших в мире заводов, который комплексно перерабатывает бытовую аппаратуру - от разборки до переработки пластика и металла, в том числе и драгметалла. Это, конечно, совсем другой уровень, потому что 90% из того, что выбрасываем, может попасть на вторичную переработку, [может быть] изготовлено новое для людей оборудование или компоненты. И с точки зрения экологии это очень важный проект: все это теперь не попадает на свалку, а частично или полностью перерабатывается", - сказал Собянин в ходе осмотра предприятия по переработке отходов "Экопласт", резидента ОЭЗ "Технополис "Москва".

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, ООО ПК "Экопласт" осуществляет переработку смешанных пластиков из отходов электронного и электротехнического оборудования. Статус резидента особой экономической зоны компания получила 7 февраля 2019 года, а инвестиции в создание высокотехнологичного производства составили 1,2 млрд рублей.

"Мы, когда выбрасываем утюг, холодильник, компьютер, не задумываемся, а что с этим происходит дальше. Обычно это выбрасывалось вместе с бытовым мусором, находилось на обычных свалках, с учетом того, что в компьютерах есть не только хорошие вещества, но и вредные. Плюс - это огромный запас материалов для будущего производства. Такое использование отходов бытовых и электронных устройств просто недопустимо", - сказал Собянин.

На заводе "Экопласт" площадью 5,6 тыс. кв. м трудятся 46 человек: все технологические участки переработки пластика полностью автоматизированы, операторы лишь контролируют корректность работы оборудования и проверяют параметры производственных процессов. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 14 тыс. тонн корпусного пластика в год.

Экологичное производство

Завод осуществляет переработку пластиковых корпусов и деталей компьютеров и компьютерного оборудования (ноутбуки, мониторы, клавиатуры, сетевые устройства, серверы, принтеры, жесткие диски и др.), бытовой техники (стиральные машины, холодильники, телевизоры, пылесосы, микроволновые печи), телефонов, MP3-устройств, DVD-плееров, игровых приставок, видео- и цифровых камер, плоттеров, электрических плит и инструментов, научного, звукового, медицинского и др. оборудования.

"70% сырья поступает на предприятие с завода "ЭкоТехПром", принадлежащего корпорации "Экополис", остальные 30% закупаются у иных участников рынка. В рамках производственного процесса пластик, выделенный из электронного лома, подвергается механической обработке, сепарации, сортировке, очистке. При производстве гранул - лазерной фильтрации и двойной дегазации", - уточнили в пресс-службе.

Произведенная на "Экопласте" вторичная гранула ABS, PS, PP может использоваться как стопроцентная замена первичного сырья либо в качестве "подмеса" к первичному сырью. Продукцию завода можно применять при производстве строительных материалов, деталей автопрома, корпусов электроники и бытовой техники, других товаров. Из побочных продуктов изготавливаются топливные добавки, что делает переработку корпусных пластиков безотходным производством.

"В своей деятельности "Экопласт" применяет лучшие мировые технологии по сепарации пластиков ABS (акрилонитрил бутадиен стирол), PS (полистирол) и PP (полипропилен). Это единственное в России предприятие, где в промышленном масштабе внедрена технология разделения микса корпусных пластиков с отделением высоконаполненных пластиков. Технологическое оснащение завода составляют линия сепарации черных и цветных металлов, линии сепарации пластиков по видам, экструзионная система грануляции, оснащенная дисковыми фильтрами тонкой очистки расплава с лазерной перфорацией, оборудование для водоочистки, оборудование для фильтрации газов", - сообщили в пресс-службе.

Благодаря применению современных технологий производство "Экопласт" не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Завод оснащен замкнутым циклом водооборта - отработанная вода очищается и вновь подается в производственный цикл, а не сбрасывается в канализацию. Также на предприятии установлено специальное оборудование для фильтрации газа, заключили в пресс-службе.