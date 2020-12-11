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В Петербурге до конца года выпустят справочник связанных с Арктикой предприятий города

В городе создан обширный научно-производственный кластер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют до конца 2020 года выпустить справочник расположенных в городе компаний и предприятий, деятельность которых в той или иной степени ориентирована на Арктику. Об этом сообщил в пятницу вице-губернатор Эдуард Батанов на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"У нас есть комитет по делам Арктики, и на его сайте мы [в ближайшее время] разместим информацию о наших петербургских предприятиях, которые в той или иной мере связаны с Арктикой. Мы этот справочник готовим. Мы его и в печатном виде выпустим до конца года", - сказал Батанов на пленарном заседании "Регионы как ключевые участники развития Арктической зоны РФ".

По его словам, в Петербурге создан обширный научно-производственный кластер, в том числе по радиоэлектронике. "Наша задача - познакомить бизнес, дать ему возможность развиваться, выстраивать цепочки коопераций", - отметил вице-губернатор.

Батанов рассказал, что на форуме представлен объединенный стенд города, на котором демонстрируются высокотехнологичные разработки ведущих промышленных мероприятий и научно-исследовательских организаций Петербурга. В нем принимают участие 10 предприятий и организаций, которые показывают разработки, направленные на обеспечение жизни в Арктике, в том числе новые технологии в сфере очистки сточных вод, готовые и упакованные продукты питания, радиоэлектросистемы, суда на воздушной подушке и одежда.

Петербург активно участвует в проектах по развитию Арктики. Так, на городских верфях ведется строительство аварийно-спасательных и вспомогательных судов, на Балтийском заводе заложены атомные ледоколы нового поколения по проекту 22220. В образовательных организациях Петербурга проходит обучение судовых команд ледокольного флота страны. По официальным данным, предприятия города за последние полгода заключили контракты на сумму 1,37 млрд рублей, направленные на развитие и освоение Арктической зоны РФ.

В рамках развития науки и технологий городской комитет по делам Арктики и власти Якутии подписали соглашение о сотрудничестве и начали совместную исследовательскую деятельность на базе научно-образовательного центра "Север: территория устойчивого развития". Кроме того, ряд предложений от Санкт-Петербурга вошли в стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года, утвержденную президентом РФ Владимиром Путиным.

О форуме

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает организация "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.

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