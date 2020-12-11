Стоимость Airbnb в день размещения на бирже удвоилась, превысив $100 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Цена акций американской компании Airbnb, которая является оператором одноименного сервиса аренды жилья, в первый день первоначального публичного размещения (IPO) на бирже выросла более чем в два раза, достигнув $144,71 к закрытию торгов в четверг. Об этом свидетельствуют данные на электронной бирже Nasdaq.

При этом первоначальное предложение составляло $68 за акцию. Однако уже к открытию торгов они продавались за $146, а в течение дня поднимались до $165. Цена за акцию к закрытию торгов - $144,71 - превысила цену при первоначальном предложении на 112,81%, что стало одним из сильнейших взлетов в истории американских бирж.

Стоимость Airbnb соответственно также выросла более чем в два раза. Как уточняет New York Times, с учетом опционов и запрещенных к продаже акций, она превысила $100 млрд. Компании удалось привлечь $3,5 млрд, хотя всего десять дней назад ее представители рассчитывали лишь на $2,8 млрд.

Airbnb сумела показать удвоение стоимости, выйдя на биржу в конце года, который был крайне неблагоприятным для самой компании. Пандемия коронавируса серьезно ударила по туризму, существенно снизив объемы аренды жилья путешественниками.