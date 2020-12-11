Кубань в 2020 году заключила 146 инвестсоглашений на 50 млрд рублей

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края заключили в условиях пандемии в 2020 году 146 инвестиционных соглашений на сумму порядка 50 млрд рублей, регион опережает среднероссийские темпы привлечения инвестиций в экономику, сообщил на заседании законодательного собрания региона руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

"Несмотря на ограничения, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции, инвестиционная активность в Краснодарском крае сохраняется на достаточно высоком уровне, объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2020 года составил 150,4 млрд рублей с темпом роста 98,4%, что свидетельствует о том, что динамика инвестиций в Краснодарском крае несколько лучше, чем в целом по России, средний темп по России 96%. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, на текущий период подписано 146 соглашений по реализации инвестиционных проектов на общую сумму порядка 50 млрд рублей", - сказал Воробьев.

Он добавил, что по итогам 2020 года, согласно экспертным оценкам, ожидается привлечение инвестиций в размере порядка 450 млрд рублей. По темпам привлечения инвестиций в регионе лидирует отрасль обрабатывающего производства, за 2020 год в нее вложено 28,3 млрд рублей.

"За последние пять лет в экономику края привлечено порядка 2,5 трлн рублей. И сегодня у нас в разных стадиях реализации более 430 крупных инвестпроектов на общую сумму 1,8 трлн рублей. Чтобы Кубань оставалась по-прежнему в лидерах, органам государственной и муниципальной власти нужно постоянно работать над созданием благоприятных условий для инвесторов. Перед депутатским корпусом ЗСК стоит ответственная задача дальнейшего совершенствования инвестиционного законодательства", - сообщил ТАСС по итогам сессии краевого заксобрания его председатель Юрий Бурлачко.

За последние три года в экономику Краснодарского края было привлечено более 1,4 трлн рублей инвестиций. По итогам 2019 года в экономику региона вложено порядка 439,6 млрд рублей инвестиций с темпом роста 79,1% к уровню 2018 года. По общему объему инвестиций Краснодарский край входит в топ-10 регионов в стране и является лидером в Южном федеральном округе (ЮФО). С 2017 по 2019 годы в Краснодарском крае реализовано 250 крупных проектов на сумму свыше 293 млрд рублей, созданы 10 тыс. новых рабочих мест.