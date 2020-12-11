МЭЦ в 2020 году нашел потенциальных покупателей за рубежом для 136 столичных компаний

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Московский экспортный центр (МЭЦ) подвел итоги года по реализации бесплатного сервиса для экспортно ориентированных компаний - с момента запуска 1 апреля 2020 года специалисты центра обработали запросы на поиск перспективных контрагентов за рубежом от 136 столичных компаний. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Новый сервис Московского экспортного центра был запущен в условиях кризиса в международных поставках, вызванного пандемией. Он призван поддержать столичных экспортеров в сложный период: помочь им найти новых контрагентов и компенсировать отложенные или отмененные из-за введенных ограничений контракты, - сообщил руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении. - Услуга оказалась востребованной. Специалисты к этому моменту обработали 144 запроса на поиск перспективных контрагентов за рубежом от 136 компаний столицы". Он добавил, что чаще всего клиентами сервиса становятся производители продуктов питания, предприятия в сфере информационных технологий и медицины.

Услугой поиска зарубежных покупателей в этом году также воспользовались производители ювелирных изделий и оборудования; промышленного, энергетического и медицинского оборудования; транспортных средств и комплектующих; одежды и текстиля, а также строительных материалов. Среди получателей этой меры поддержки есть также представители сферы геологоразведки, анимационные студии, производители удобрений и других товаров.

По словам Фурсина, при подготовке запросов были проанализированы перспективы выхода компаний на рынки 83 стран всех ключевых регионов пяти континентов. При этом в число наиболее интересных для освоения в 2020 году стран вошли Германия, Китай и США.

Эксперты сервиса по запросу компании анализируют ключевые особенности страны, куда планируются поставки продукции, а также экспортный потенциал самого товара. С учетом этих особенностей проводится поиск перспективных контрагентов. В качестве источников информации специалисты Московского экспортного центра используют собственную контактную базу, сформированную в результате работы по поддержке предпринимателей, реализующих продукцию за рубежом. Кроме того, проводится обработка данных из баз импортеров компаний UpLead (США), Importers Databases (Испания) и других зарубежных источников. Заказать персональное аналитическое исследование может любое предприятие столицы, которое уже пользовалось какой-либо поддержкой Московского экспортного центра и/или включено в экспортный каталог МЭЦ.