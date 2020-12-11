PepsiCo меняет главу бизнеса в России и СНГ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. PepsiCo назначила Давида Манзини главой бизнеса компании в РФ и СНГ. Об этом говорится в сообщении компании.

"Давид Манзини назначен на должность президента PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия", - отмечается в сообщении.

Планируется, что он вступит в должность 12 декабря 2020 года. Манзини возглавит крупнейшего производителя продуктов питания и напитков в России и будет отвечать за один из трех самых больших рынков PepsiCo за пределами США. Нил Старрок, занимавший данный пост, после более чем 30 лет работы на различных должностях в PepsiCo выходит на пенсию.

Манзини располагает 25-летним опытом в сфере FMCG в области менеджмента, маркетинга и продаж. До прихода в PepsiCo он в течение семи лет работал в должностях генерального менеджера Mars в Великобритании, Китае и странах СНГ и три года до того - Danone в Центральной Азии и на Кавказе. Ранее, в 2004-2011 годах, он работал на управленческих позициях в маркетинге Unilever. Свою карьеру Манзини начал в Mars в должности территориального менеджера по продажам в 1995 году и, постепенно переходя на более ответственные должности, достиг позиции директора по работе с клиентами.

PepsiСo - один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, выпускает также молочные продукты, чипсы, снеки и другие продукты питания.