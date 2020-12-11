В Татарстане планируют организовать ОЭЗ туристско-рекреационного типа

АЛУШТА /Республика Крым/, 11 декабря. /ТАСС/. Создание особой экономической зоны планируется в Татарстане на базе двух туристско-рекреационных кластеров (ТРК), которые ранее победили в конкурсе АСИ. Об этом в пятницу сообщил аналитик рабочей группы по созданию ТРК в Татарстане Кирилл Глобов на форуме "Открытый Крым".

Ранее проекты ТРК "Камское устье" и "Высокогорский" из Татарстана стали победителями Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России, организованного Агентством стратегических инициатив.

"Сейчас идет вопрос согласования статуса туристско-рекреационного кластера. Мы планируем организацию ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Соответственно, в рамках нее те меры поддержки, которые федеральным законодательством предусмотрены, тоже будут", - сказал он.

Как уточнил Глобов, инвесторов для работы в кластерах привлекают льготными условиями аренды земли, административной поддержкой, содействием при реализации инвестпроектов. В данный момент в регионе идет работа над принятием республиканской программы по развитию экологического и природного туризма. Также будет создан единый орган, который будет заниматься развитием экологического и природного туризма - это дирекция по развитию природных территорий. Ключевой станет работа по развитию двух туристско-рекреационных кластеров, которые сейчас созданы на территории Татарстана, отметил аналитик.

"Что сделано сейчас, и над чем мы будем работать в ближайшие годы - это, прежде всего, туристско-рекреационный кластер "Камское устье", это место слияния Волги и Камы, там появляется один из первых наших кластеров. Здесь он образован вокруг двух ООПТ (особо охраняемые природные территории) регионального значения. Мы работаем, в том числе, над комплексным развитием этой территории, не только на ООПТ, но и на прилегающих поселениях, которые входят в состав этого кластера. Уже сейчас предусмотрено 16 инвестиционных проектов здесь", - добавил он.

Некоторые проекты уже реализуются за счет инвесторов. Например, ведется строительство глэмпингов, которые должны открыться уже в следующем году.