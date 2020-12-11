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Путин поручил представить предложения по финансовой поддержке регионов

Глава государства также поручил правительству обеспечить предоставление нуждающимся субъектам финансовой поддержки из федерального бюджета, в том числе в виде бюджетных кредитов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину представить в кабмин предложения о выделении нуждающимся субъектам РФ дополнительной финансовой поддержки для выполнения всех социальных обязательств перед населением, функционирования системы здравоохранения, иных важнейших сфер экономики. Об этом говорится в перечне поручений по отдельным вопросам, касающимся деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

"Совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ (Минфину) до конца текущего финансового года обеспечить мониторинг исполнения бюджетов субъектов в части, касающейся выполнения всех социальных обязательств перед населением, функционирования системы здравоохранения, иных важнейших сфер экономики, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в пятницу. - Представить в правительство предложения о выделении нуждающимся субъектам дополнительной финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета, в том числе в виде бюджетных кредитов".

Доклад в правительство по итогам необходимо представить до 15 декабря, далее - раз в неделю.

Глава государства также поручил правительству обеспечить предоставление нуждающимся субъектам дополнительной финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета, в том числе в виде бюджетных кредитов. Доклад о выполнении необходимо представить до 18 декабря.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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