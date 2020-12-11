На Кубани расходы на реализацию госпрограмм в 2021 году увеличены на 7,2 млрд рублей

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли во втором и окончательном чтении краевой бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. в пятницу, расходы на реализацию государственных программ в регионе в 2021 году увеличены на 7,2 млрд рублей, сообщил ТАСС председатель Юрий Бурлачко.

В ходе сессии председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко пояснил, что ко второму чтению в проект внесены поправки, касающиеся увеличения за счет средств федерального бюджета доходов и расходов краевого бюджета в 2021 году на 5,3 млрд рублей, общий объем доходов составит 294 млрд руб. На плановый период 2022 года бюджет увеличится на 4,7 млрд рублей, в 2023 году - на 13,9 млрд рублей. Закон о краевом бюджете в ходе сессии был принят в целом единогласно.

"Ко второму чтению в проект бюджета внесен ряд изменений и дополнений. Учтены предложения, поступившие от профильных комитетов, фракций политических партий в ЗСК. После их включения в проект закона программные расходы на 2021 год увеличатся относительно принятых в первом чтении на 7,2 млрд рублей", - сказал Бурлачко.

Он отметил, что финансирование госпрограммы в области здравоохранения в 2021 году увеличится на 3,5 млрд рублей, социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края - более чем на 700 млн рублей. По словам Бурлачко, доходы бюджета региона на 2021 год увеличились на 4,6% по сравнению с первоначально запланированной суммой.

"Бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов является бюджетом развития. Им предусматриваются меры, направленные на рост наших базовых отраслей: АПК, промышленности, курортно-туристской сферы. Поддерживая и развивая эти отрасли, мы должны реализовать ту задачу, которую перед нами ставит губернатор. А именно - отыграть экономические потери этого года и далее выйти на траекторию устойчивого роста", - пояснил Бурлачко.

В конце 2019 года депутаты Краснодарского края приняли в окончательном чтении бюджет на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. Планировалось, что доходы региона в 2020 году должны составить около 283 млрд рублей, расходы - 291,1 млрд рублей, а дефицит - 9,5 млрд рублей.