МЭР намерено внести в кабмин предложения по взаимодействию университетов и госкорпораций

УФА, 11 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ до конца года внесет в правительство РФ проект закона о взаимодействии университетов и госкорпораций, в котором будет предложено пересмотреть критерии совместной работы. Это позволит перезагрузить программы инновационного развития и изменить принципы отбора научно-исследовательских проектов, сообщил в пятницу заместитель директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Егор Шипицын на Международной неделе бизнеса - 2020.

"Мы сейчас разработали законопроект, который в декабре этого года как минимум планируется внести в правительство. И там предусмотрены дополнительные критерии, в том числе в части, касающейся определения направления деятельности этих самых инновационных научно-технологических центров, их соотношение с теми заделами, которые есть в университетах", - сказал Шипицын, пояснив, что законопроект включает в себя раздел, связанный с взаимодействием университетов и госкорпораций.

По его словам, будет изменена конструкция отбора заявок. Первым критерием станет соответствие университетов тем направлениям деятельности, которые он заявляет. Вторым - вовлеченность промпартнеров и подтверждение их интересов. Третьим - вовлеченность регионов, которая будет проявляться в поддержке губернаторов. Последний критерий - требования к команде.

Помимо изменений в законодательной части, планируется создать новый центр с преференциальным режимом, похожим на Сколково. "Суть его отличия между нашими инновационными научно-технологическими долинами и другими преференциальными режимами заключается в том, что у нас в центре всей этой конструкции в виде сердца бьется университет. <…> И в общем-то на базе его заделов планируется в рамках инновационных центров высаживать те команды, которые будут заниматься исследованиями и разработками", - добавил Шипицын.

Международная неделя бизнеса - 2020 проходит с 8 по 11 декабря, она стала площадкой для коллаборации практик и разработки новых механизмов поддержки предпринимателей в постпандемийную эру. Деловая программа посвящена экономике, темам МСП стран-участниц ШОС и БРИКС, туризму и экспорту. ТАСС выступает информационным партнером Международной недели бизнеса.