Более 19 млрд рублей инвестировано в АПК Пензенской области в 2020 году

ПЕНЗА, 11 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в развитие агропромышленного комплекса Пензенской области в 2020 году составили 19 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

"Инвестировано в АПК региона в текущем году более 19 миллиардов рублей, это рекордная за последние несколько лет сумма. Строится целый ряд новых объектов", - цитирует пресс-служба губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Крупнейшими компаниями, которые инвестируют в АПК, являются ГК "Дамате", группа "Черкизово", компании "Авиаген Торкейз Рус" и другие. Например, планируется ввести в эксплуатацию завод по переработке индейки мощностью до 214 тонн продукции в сутки в Нижнеломовском районе, а также комплекс по промышленному выращиванию индейки в Пачелмском районе. Реализуются и другие проекты.

В 2020 году в Пензенской области были собраны рекордные 3 млн 370 тыс. тонн зерновых и зернобобовых - это в 1,7 раза больше уровня 2019 года. Урожайность составила более 40 центнеров с гектара. По данному показателю Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе. Кроме того, в 2020 году в сельхозоборот возвращено 37 тыс. га пашни.

В 2021 году в регионе планируется увеличить урожай зерновых до 3,5 млн тонн, на 10% увеличить производство молока и мяса, а также ввести в севооборот оставшиеся необрабатываемые земли сельхозназначения.