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Минпромторг не видит объективных предпосылок для роста цен на продукты в России

Замглавы ведомства отметил, что рост цен обусловлен попыткой производителей получить дополнительную маржу во время пандемии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рост цен на продукты питания в России не имеет объективных предпосылок. Об этом в пятницу заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас проводится предиктивная аналитика с точки зрения того, а есть ли предпосылки роста цен на другие группы продовольственных товаров. Их действительно нет", - сказал он.

Евтухов отметил, что рост цен обусловлен попыткой производителей получить дополнительную маржу во время пандемии. По его словам, Федеральная антимонопольная служба будет проверять все случаи повышения цен на продукты.

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