Крутиков: "Арктический гектар" будет крайне востребован для развития туризма в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Программа "Арктический гектар" по бесплатному предоставлению земельных участков будет крайне востребована для развития туризма в Арктике. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Ранее он сообщал, что сервис по получению земельных участков будет запущен в Арктической зоне РФ с 1 июня 2021 года.

"В следующем году в Арктике заработает программа гектара. Люди смогут бесплатно и очень быстро брать участки. Как показывает наша практика на Дальнем Востоке, этот сервис крайне востребован для развития туризма. И я уверен, что, судя по тем откликам, которые мы получаем по этой инициативе, он также будет крайне востребован для развития туризма в Арктике", - сказал Крутиков.

По его словам, ожидается, что первые результаты от работы программы в сфере туризма стоит ожидать уже через год. "Мы увидим это своими глазами, что люди берут землю, чтобы ставить те же кемпинги, какие-то базы, все то, что может привлекать туристов", - отметил Крутиков.

Планируется, что право на получение земельных участков в первые шесть месяцев действия закона на территории Арктики будут иметь граждане, зарегистрированные в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях, а по истечении этого периода такое право появится у любого гражданина России, а также у участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Получить бесплатно можно будет участок земли размером до 1 гектара сроком на пять лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических.

О форуме

Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает организация "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.