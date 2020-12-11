Комитет Госдумы одобрил освобождение региональных омбудсменов от уплаты судебной пошлины

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий региональным уполномоченным по правам человека обращаться в суды без уплаты соответствующей госпошлины. Документ инициирован главой комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергеем Гавриловым (КПРФ).

Региональные уполномоченные по правам человека по результатам рассмотрения жалоб заявителей наделены правом обращаться в органы правосудия в защиту их нарушенных прав и законных интересов (а также интересов неограниченного круга лиц), однако при этом обязаны уплачивать государственную пошлину из средств, предусмотренных на свое содержание, что ограничивает реализацию данного права уполномоченных и создает неравные возможности для населения разных субъектов РФ получить поддержку со стороны региональных уполномоченных по правам человека.

Проект федерального закона призван устранить избыточное препятствие, усложняющее обращение уполномоченных по правам человека в субъектах РФ в судебные органы. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина уполномоченными по правам человека в субъектах РФ осуществляется по аналогии с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, который освобожден от уплаты госпошлины. В этой связи предлагается распространить соответствующие льготы на весь институт защиты прав человека, включая региональных уполномоченных по правам человека.