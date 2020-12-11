Пассажиропоток в поездах ЦППК в Москве и Подмосковье снижается девятый месяц подряд

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Около 390 млн пассажиров перевезли поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с начала года в пределах Московского транспортного узла, что почти на четверть меньше данного показателя в прошлом году. При этом пассажиропоток в пригородных электропоездах в ноябре снизился на 23,8% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

Там уточнили, что снижение пассажиропотока за 11 месяцев 2020 года составило почти 27%. Так, с марта по ноябрь снижение числа пассажиров в пригородных поездах фиксируется ежемесячно.

"Пассажиропоток всех направлений ЦППК за 11 месяцев составил 389,9 млн человек, при этом в ноябре было отправлено более 35 млн пассажиров, что на 23,8% меньше, чем в прошлом году. Компания связывает снижение с введением ограничительных мер для людей старше 65 лет, переходом на дистанционное обучение, удаленным форматом работы и сознательностью пассажиров, понимающих, что в данный период стоит сократить количество поездок", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в последний осенний месяц самым популярным вновь стало Ярославское направление, электропоезда на нем перевезли более 6,7 млн пассажиров. На втором месте Казанское, им воспользовались почти 5,5 млн человек, на третьем Горьковское - 4,3 млн человек.

"Просим пассажиров по возможности оставаться дома, а при необходимости совершить поездку пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда. Обращаем внимание, что в общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки", - заключили в пресс-службе ЦППК.