Минэнерго ожидает снижения доли нефти и газа в мировом энергобалансе к 2040 году ниже 50%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минэнерго России прогнозирует, что к 2040 году доля нефти и газа в мировом энергобалансе упадет до 46% с текущих 54%. Это произойдет за счет активного внедрения возобновляемых источников энергии, биоэнергии и водорода, следует из презентации к докладу заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, с которой он выступил на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

По данным Сорокина, к 2040 году доля нефти упадет с 31% до 23%, угля - с 26% до 19%. В то же время доля газа вырастет с 23% до 25%, ВИЭ - с 2% до 8%, биоэнергии - с 9% до 11%.

"Мы будем наблюдать большое давление с точки зрения энергетического перехода. Если сейчас нефтегаз занимает более 50% мирового энергетического баланса, а вместе с углем приближается и к 80%, то к 2040 году доля углеводородов будет падать", - сказал Сорокин.

"Конечно, она останется доминирующим источником энергии, здесь не нужно паниковать, строить иллюзии, что углеводороды уйдут из баланса. Они все равно останутся ее основой, но есть факт, что большая часть прироста будет происходить за счет альтернативных источников энергии: возобновляемых, водорода, биоэнергетики. Это будет означать большую конкуренцию на рынке углеводородов, это окажет давление на цены в перспективе", - подчеркнул замминистра.

Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" организуют МГУ и "Иннопрактика" - негосударственный институт развития, реализующий проекты, которые направлены на рост человеческого капитала в России.