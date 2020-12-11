Мантуров: Россия и Франция могли бы вместе заниматься проектами по водородной авиации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия и Франция могли бы заняться совместными проектами и исследованиями в области применения водорода как топлива для авиации. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече с министром экологических преобразований Франции Жаном-Батистом Джеббари.

"На сегодняшний день наши научно-исследовательские институты обладают компетенциями в разработке перспективных компоновок самолета на жидком водороде, включая оценку летно-технических характеристик, проектирование топливных баков и так далее. Знаю, что и во Франции уделяют этой тематике особое внимание. Мы могли бы подумать о совместных проектах и исследованиях в этой сфере", - приводит слова Мантурова пресс-служба Минпромторга РФ.

Министр отметил, что у России есть большой потенциал для производства водорода из природного газа и угля, а также с помощью электролиза с использованием энергии из возобновляемых источников и АЭС, а российские научно-исследовательские институты и промышленные предприятия обладают серьезными технологическими наработками в этой сфере.

Мантуров также предложил Франции рассмотреть возможность участия российских компаний в модернизации вагонного парка страны. "Знаю о планах по модернизации вагонного парка SNCF для запуска программы ночных пассажирских перевозок. В нашей стране есть крупные и известные производители подвижного состава и оборудования. Здесь мы тоже могли бы подумать о сотрудничестве", - сказал он.

Как сообщает Минпромторг, министры также обсудили ход реализации совместных проектов в области авиастроения, где основным российско-французским проектом является производство двигателя SaM146 для самолета Sukhoi Superjet 100.