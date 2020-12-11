Минэнерго РФ оценивает эффект от ИИ в нефтегазовой отрасли в 5,4 трлн рублей за 15 лет

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики России ожидает суммарный эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в нефтегазовой отрасли в 2025-2040 годах в размере 5,4 трлн руб. для отрасли и государства. Об этом сообщил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин в свой презентации в рамках VII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Накопленный эффект (от внедрения ИИ - прим. ТАСС) - озвучивалась цифра в 700 млрд руб. в год. Эффекты могут быть достаточно существенные. Это не значит, что может быть меньше инвестиций в отрасль, а большее количество запасов может быть вовлечено. Это эффект как для экономики страны, так и для бюджета", - сказал он.

Накопленный прирост денежного потока нефтегазовой отрасли в 2025-2030 гг. может составит 1,01 трлн руб., а в перспективе в 2020-2040 гг. - 2,95 трлн руб. Накопленный прирост налогов государства может достигнуть в 2025-2030 гг. 0,8 тлрн руб., а в 2025-2040 гг. - 2,45 трлн руб., отмечается в презентации.

"Это (внедрение ИИ) нам позволит ускорить монетизацию наших запасов в тот период, пока углеводороды имеют ренту и являются основой мировой энергетики. То есть, если мы здесь промедлим на 10-20 лет и не сможем эти технологии внедрить, то просто потеряем окно возможностей, когда можно начать крупные новые проекты с большим инвестиционным циклом", - сказал Сорокин.

По его словам, на каждом этапе цепочки разработки нефтегазовых запасов - геологоразведка, бурение, эксплуатация, экология - возможны существенное ускорение и удешевление процессов, повышение эффективности при помощи использования массива данных, который накапливается во время работы.

Искусственный интеллект - это помощь в принятии решений, большая точность в принятии решений - где бурить, как бурить - позволяет ускорить принятие решение, может потенциально сэкономить несколько лет на горизонте жизни всего проекта, считает замглавы Минэнерго.

"Мы проанализировали те пилоты, которые были сделаны в нефтегазовой сфере, и вы видите, что это достаточно впечатляющие результаты с точки зрения вовлечения пропущенных залежей, на некоторых старых месторождениях можно достигать прироста в два и больше раз на скважину за счет вовлечения в разработку пропущенных залежей", - отметил Сорокин.

Внедрение ИИ в нефтегазовой сфере также повлияет на прирост запасов, снижение капитальных затрат и аварийных случаев.

Уже есть проекты

Среди примеров использования ИИ в разведке и добыче в презентации Сорокин привел проекты "Когнитивный геолог" (анализ данных в 6 раз быстрее и на 30% точнее), "Система для поиска пропущенных залежей" (дополнительная добыча нефти в 2 раза выше на скважину), "Автоматический анализ керна" (рост скорости обработки в 10 раз), "Предсказание осложнений" (снижение непроизводительного времени из-за осложнений при бурении на 15%), "Цифровое бурение" (увеличение эффективности проходки с пласта с 90% до 95%) и "Инструмент подбора скважин-кандидатов" (уменьшение количества нерентабельных обработок на 50%).