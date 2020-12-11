"Россети" установят четыре системы накопления электроэнергии в Белгородской области

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" до конца 2020 года установит четыре системы накопления электроэнергии в Белгородской области, сообщается в пятницу в Telegram-канале группы.

"До конца 2020 года будут установлены четыре системы накопления электроэнергии (СНЭ) в Белгородском, Яковлевском, Валуйском и Борисовском районах области. Первый в стране пилотный проект внедрения СНЭ был также реализован в Белгороде в ноябре 2019 года", - говорится в сообщении.

Всего финансирование инвестиционной программы 2020 года в регионе запланировано в объеме 3,2 млрд рублей с вводом 309 МВА трансформаторной мощности и 455 км ЛЭП. Количество технологических нарушений в 2020 году в сети свыше 0,4 кВ Белгородской области снизилось на 64% к 2017 году, а показатели надежности по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи электроэнергии улучшились на 91% и 69% соответственно по сравнению с 2019 годом. За девять месяцев 2020 года осуществлено технологическое присоединение 3 591 потребителя на общую мощность 136 МВт.

Группа ранее ввела подстанцию "Белгород" и завершила первый этап создания смарт-квартала в Белгороде. Работа по созданию кластера интеллектуальных сетей ведется совместно с правительством области и БГТУ им. В.Г. Шухова и будет завершена в 2022 году. Также группа продолжает модернизацию систем наружного освещения Белгородской области и ведет строительство Центра управления сетями.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.