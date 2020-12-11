В ФАС заявили, что с Минсельхозом и Минпромторгом работают над снижением цен на продукты

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Минсельхозом и Минпромторгом работают над снижением цен на базовые продукты питания, говорится в сообщении антимонопольной службы.

"ФАС совместно с Минсельхозом и Минпромторгом работают над снижением цен на базовые продукты питания", - отмечается в сообщении.

ФАС также направила территориальным управлениям службы поручение по подготовке плана действий по контролю и надзору за выполнением поручения правительства РФ по снижению цен на базовые продукты питания.