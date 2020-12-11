Правительство утвердило правила субсидирования закупки незарегистрированных препаратов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидии из бюджета на возмещение затрат Московского эндокринного завода на закупку, ввоз и доставку незарегистрированных наркотических и психотропных лекарственных препаратов. Постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат ФГУП "Московский эндокринный завод" на закупку, ввоз и доставку конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов", - говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Московский эндокринный завод - крупнейшее фармацевтическое предприятие столицы, основной специализацией которого является производство обезболивающих лекарственных средств. В течение 2020 года на предприятии было проведено дооснащение производственных линий с целью организации производства препаратов "Мидазолам" и "Сибазон" в новых лекарственных формах (детских клизмах и др.), применяемых для помощи неизлечимо больным детям с генерализованными тоническими, клоническими и тонико-клоническими судорогами. До настоящего времени аналогичные препараты в России не производились и закупались за рубежом.

Продукцию Московского эндокринного завода используют в 124 медицинских организациях. Порядка 90% закупаемых городом лекарств относится к анальгетикам центрального действия - 7 международных непатентованных наименований, которые на территории Российской Федерации производит только Московский эндокринный завод. За 11 месяцев 2020 года их получили 5690 пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.