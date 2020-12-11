"Вектор" будет сотрудничать с "Герофармом" в производстве вакцины против коронавируса

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора будет сотрудничать с компанией "Герофарм" в производстве вакцины против нового коронавируса "Эпиваккорона". Об этом в пятницу сообщил гендиректор "Вектора" Ринат Максютов по итогам совещания с производителями вакцин.

"Для масштабирования нашего производства мы нашли индустриального партнера - компанию "Герофарм", с помощью которой мы будем производить один из ключевых компонентов нашей вакцины, - это белок-носитель", - сказал он.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение.

Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах. В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцина поступила в гражданский оборот.