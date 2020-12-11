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Генпрокуратура начала проверку обоснованности роста цен на продукты питания

По информации ведомства, сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло - на 23,8%
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России организовала проверку обоснованности роста цен на продукты питания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

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По информации Генпрокуратуры, сейчас отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное - на 23,8%, мука - на 12,9%, хлеб - на 6,3%. "С учетом этого прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве пообещали решительно и принципиально реагировать на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жестко пресекать картельные сговоры. "Обеспечение законности в рассматриваемой сфере остается под контролем Генеральной прокуратуры", - добавили в пресс-службе.

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