Генсек ООН предрек миру сильнейший экономический спад за 80 лет

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. Мир может столкнуться с сильнейшим за восемьдесят лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии.

"Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти, - отметил он. - Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред". "Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий, - предупредил Гутерриш. - Растет уровень крайней бедности и угрозы голода".

Глава ООН указал, что "причиной такой ситуации стало уже существовавшее неравенство и несправедливое устройство общества", которые лишь выявила пандемия.

Гутерриш заявил, что ответ стран на пандемию был не скоординированным, эту ситуацию необходимо исправить при распределении вакцины от коронавируса.

"Пандемия стала небывалым кризисом, в котором мир столкнулся с общим врагом. К несчастью, правительства не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу", - сказал генсек.

Он напомнил, что "с самого начала Всемирная организация здравоохранения предоставляла фактическую информацию и обеспечивала научное руководство, которое должно было стать основой для скоординированных глобальных действий". "Но реакция была фрагментарной и хаотичной. Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и передовых медицинских работников", - констатировал Гутерриш.

"Мы не можем допустить, чтобы то же самое произошло с доступом к новым вакцинам от коронавируса, которые должны стать всеобщим достоянием", - заключил он.