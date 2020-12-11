Комитет Госдумы одобрил ко II чтению продление 30% скидки за госпошлины на сайте госуслуг

МОСКВА, 11 декабря./ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении норму о продлении до 2023 года возможности физлицам уплачивать госпошлину за совершение юридических значимых действий со скидкой в 30% через порталы государственных и муниципальных услуг. Соответствующая поправка была оформлена ко второму чтению законопроекта о снижении госпошлин за выдачу паспорта на любые музыкальные инструменты или смычки.

Предусматривается, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 15 декабря.

Согласно ныне действующему законодательству, до 1 января 2021 года госпошлина за совершение юридически значимых действий в отношении физлиц уплачивается со скидкой в 30%, если эти действия совершаются с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, а также аналогичных региональных порталов.

О законопроекте

Законопроект, к которому была принята поправка, предусматривает снижение размеров госпошлины за выдачу паспорта на любые музыкальные инструменты или смычки. Документ был инициирован правительством РФ.

За выдачу паспорта на музыкальные инструменты или смычки устанавливается госпошлина в размере 1 тыс. рублей (пока соответствующая пошлина составляет 1,5 тыс. рублей). Снижение размера госпошлины обусловлено тем, что ранее принятым законом вводится срок действия паспорта на музыкальный инструмент, который будет составлять 10 лет, и в связи с этим музыканты будут обязаны каждые 10 лет менять соответствующие паспорта. Действующая редакция закона "О вывозе и ввозе культурных ценностей" предусматривает бессрочность такого паспорта.

Кроме того, паспорта будут выдаваться на любые музыкальные инструменты, а не только на струнные смычковые музыкальные инструменты или смычки, как сейчас предусмотрено Налоговым кодексом. "С учетом этого выпадающих доходов из федерального бюджета от снижения государственной пошлины не предвидится", - говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом вводится расчет госпошлины за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей от их стоимости. Расчет будет производиться на основании предоставляемого заявителем при обращении за выдачей заключения (разрешительного документа) на временный вывоз документа, подтверждающего стоимость культурных ценностей, которые находятся в частной собственности физических или юридических лиц. Этот документ может подтверждать как рыночную - на момент обращения за получением заключения - стоимость, так и стоимость, уплаченную при приобретении таких культурных ценностей.

При этом, отмечают в правительстве, "учитывая тот факт, что культурные ценности, включенные в государственную и негосударственную часть Музейного фонда РФ, при временном вывозе по-прежнему подлежат страхованию", госпошлина за выдачу заключения для них по-прежнему рассчитывается от их страховой стоимости.