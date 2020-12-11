Ростуризм разъяснил порядок осуществления выплат клиентам "Русь-Тура"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Клиенты приостановившего деятельность туроператора "Русь-Тур" вправе обращаться к страховщику за выплатами компенсаций, говорится в сообщении Ростуризма.

"Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора является факт причинения туристу и (или) иному заказчику реального ущерба по причине неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств", - говорится в сообщении.

Гражданская ответственность "Русь-Тура" за неисполнение обязательств перед клиентами застрахована на 50 млн рублей в страховой компании "Согласие", напомнили в ведомстве.

Для возврата средств за туры путешественникам необходимо обращаться к страховщику с письменным требованием о выплате страхового возмещения, отметили в Ростуризме. В требовании необходимо указать номер договора о реализации туристского продукта и дату его заключения, наименование туроператора, информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении туроператором обязательств по договору. Также должен быть указан размер причиненного туристу реального ущерба.

Детали обращения за выплатами

К требованию необходимо приложить копию паспорта и договора с турфирмой, а также документы, подтверждающие реальный ущерб из-за неисполнения туроператором обязательств по договору. Если договор о реализации турпродукта заключался в электронном виде, он предоставляется на электронном носителе.

"ООО "Страховая Компания "Согласие" обязано удовлетворить требование туриста и иного заказчика о выплате страхового возмещения не позднее 30 календарных дней после дня получения указанного требования с приложением всех необходимых документов", - подчеркнули в Ростуризме.

В случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора обратились одновременно более одного туриста и общая сумма денежных средств, подлежащих выплате, превышает 50 млн рублей, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора.

Если этих средств окажется недостаточно, туристы вправе обращаться в ассоциацию "Турпомощь" в целях получения возмещения из фонда персональной ответственности туроператора "Русь-Тур", отметили в Ростуризме. По данным ведомства, его размер на 11 декабря составляет почти 8,5 млн рублей.

Причины приостановки

Туроператор "Русь-Тур" объявил в пятницу, что был вынужден временно приостановить деятельность в связи с намерением ООО "Страховая компания "Согласие" в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор гражданской ответственности туроператора. Без такого договора туроператор в сфере выездного туризма не может находиться в реестре и осуществлять свою деятельность. В компании заявляют, что решение о приостановке не говорит о банкротстве "Русь-Тура" и деятельность приостановлена до момента заключения нового договора страхования ответственности.

"Русь-Тур" ведет деятельность с 1992 года, основным направлением является Китай. По оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), компания входит в тройку лидеров российских туроператоров на китайском направлении. Также туроператор организовывает отдых иностранных туристов в России.

По примерным предварительным оценкам РСТ, на конец января 2020 г. российские туристы могли забронировать через "Русь-Тур" около 10 тыс. туров, которые не состоялись из-за пандемии. Ассоциация туроператоров России (АТОР) приводит другие данные. По экспертным оценкам, на момент закрытия авиасообщения с Китаем в феврале долг "Русь-Тура" перед туристами составлял порядка 120 млн рублей, с учетом средней стоимости путевки на остров Хайнань в то время поездки не состоялись у порядка 4 тыс. клиентов туроператора, говорится в сообщении АТОР. Таким образом, в случае признания случая страховым, "Русь-Туру" может не хватить финансового обеспечения на возмещение полной стоимости туров туристам, предполагают опрошенные АТОР эксперты.