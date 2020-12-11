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Источник: пошлина на экспорт зерна из России может составить 2 тыс. рублей за тонну

Она может вступить в силу одновременно с квотой на вывоз зерна 15 февраля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пошлина на экспорт зерна из РФ может вступить в силу с 15 февраля и составить 2 тыс. рублей за тонну. Об этом ТАСС сообщили два источника на зерновом рынке.

"По нашей информации, 2 тыс. рублей", - сказал один из них.

По словам второго источника, в трейдерских кругах действительно обсуждают пошлину в размере 2 тыс. рублей, которая может вступить в силу одновременно с квотой на вывоз зерна 15 февраля.

Ранее стало известно о том, что Минсельхоз и Минэкономразвития готовят постановление, предусматривающее введение пошлины на экспорт пшеницы из России. Кроме того, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев говорил о том, что Минсельхоз прорабатывает комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты, предложения будут представлены 14 декабря.

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