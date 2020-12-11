Акции "Газпрома" растут более чем на 3% на новостях о прокладке "Северного потока - 2"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 3,48% и в моменте достигали отметки 199,67 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:17 мск.

Ценные бумаги компании выросли на фоне новостей о возобновлении прокладки "Северного потока - 2" в Германии.

По состоянию на 17:38 мск цена акций достигала 199,87 рубля за акцию, что на 3,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

В компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) журналистам сообщили, что строительство газопровода "Северный поток - 2" возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа "Фортуна", которая уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии.